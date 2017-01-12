Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал самой надежной страной для безопасного проживания.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, причины, обуславливающие это, связаны с единством народа и власти, высоким культурным и политическим развитием Азербайджана.

Депутат добавил, что сегодня в мире подобных стран практически не осталось.

Гасымлы отметил, что граждане Азербайджана всегда должны стараться во имя дальнейшего укрепления страны и сохранения общественной стабильности. «Стабильность и сильное государство, в первую очередь, на пользу самим гражданам, потому что там, где нет стабильности и не обеспечена безопасность, не будет развития и прогресса», — сказал депутат.