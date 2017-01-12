Когда Россия вторглась в Грузию, в т.н. Южную Осетию и Абхазию, тогда ничего не последовало, санкции не были введены, — об этом, по информации грузинского бюро «Голоса Америки», на конференции в Институте мира в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Джон Керри.

По его словам, администрация Джорджа Буша не ответила активно на грузино-российскую войну.

«Я не хочу, чтобы кто-то подумал, будто я кого-то осуждаю, но когда Россия вторглась в Южную Осетию и Абхазию в Грузии, тогда ничего сделано не было, санкции не были введены. Когда к власти пришли мы и начался украинский кризис, мы заручились поддержкой Европы и ввели против России санкции. Эти санкции являются тяжким грузом для России. Мы ясно заявили, что [России] придется заплатить за это [вторжение в Украину]. В Европе некоторые хотят остановить санкции, но мы все равно их оставляли в силе для выполнения Минского соглашения», — отметил Керри.

Между тем, госсекретарь США Джон Керри посетил Грузию с краткосрочным визитом. Его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту.

Как сообщает «Грузия — Онлайн» с ссылкой на МИД Грузии, глава Госдепа провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

«В ходе беседы стороны еще раз отметили важное значение стратегического партнерства Грузия- США. Первый заместитель министра иностранных дел поблагодарил правительство США за поддержку Грузии и лично Джона Керри- за вклад в углубление двусторонних грузино-американских отношений», -говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны американский дипломат отметил впечатляющий прогресс Грузии на пути демократического развития. Госсекретарь США еще раз подчеркнул важную роль Грузии в регионе.

Джон Керри пожелал успехов правительству Грузии и лично премьер-министру Георгию Квирикашвили, отмечают в МИД.

Это не первый визит Джона Керри в Грузию в ранге госсекретаря США. Глава Госдепа побывал в Грузии в июле 2016 года.