13 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, временами пойдут дожди. Южный ветер во второй половине дня сменится на умеренный северо-западный. Ближе к вечеру ветер усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и понизится с 767 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Местами будет туман, в некоторых северных и восточных районах возможны осадки. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью от 0° мороза до 5° тепла, днем 2-7° тепла.