Сенат США проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения действующего президента страны Барака Обамы – Obamacare.

Голоса чиновников «за» и «против» разделились почти поровну. Желание отменить реформу выразил 51 сенатор, а оставить проект в силе планировали 48 человек, передает Associated Press.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что первым делом после вступления в должность планирует отменить Obamacare и ввести новую реформу. По его мнению, действующая система плохо охватывает население и является слишком дорогой.

Также, по мнению советников Трампа, новый глава государства отменит 60-70% указов Барака Обамы.