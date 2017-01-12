В Римини произошло нападение на 28-летнюю Джессику Нотаро, которая была победительницей конкурса красоты региона Эмилия-Романья и участвовала в финале «Мисс Италия – 2007».

Как передает Газета.ру со ссылкой на Сorriere della sera, бывший возлюбленный, уроженец Кабо-Верде, подкараулил девушку у ее дома, позвал по имени и вылил на лицо кислоту.

Нотаро получила ожоги глаз, лица и шеи, она была экстренно госпитализирована.

Нападавший был задержан, идет расследование.

Отмечается, что Нотаро помогала экс-возлюбленному найти работу, позже пожаловалась на его поведение в полицию, и мужчине было запрещено к ней приближаться.