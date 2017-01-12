В Министерстве образования произведено новое кадровое назначение.
Матин Эйнуллаев назначен третьим заместителем министра образования. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Матин Эйнуллаев работал руководителем Аппарата в Министерстве образования.
До этого назначения у министра образования Микаила Джаббарова было два заместителя — Джейхун Байрамов и Фирудин Гурбанов.
На данный момент должность руководителя аппарата министерства образования Азербайджана остается вакантной.