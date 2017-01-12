Центробанк Азербайджана (ЦБА) на сегодняшнем валютном аукционе внедрит новые правила продажи. Как сообщили агентству Report источники в банковских кругах, сегодняшний аукцион начался в 12:00 и завершится в 12:45. В целом, долларовое предложение на аукционе составит 75 млн. Продажа будет осуществляться по принципу лучшего курсового предложения, а заявки будут погашаться по убывающей линии.

В то же время, согласно новым правилам, ЦБА будет заранее объявлять сумму, которую намерен выставлять на продажу. Со следующей недели аукционы будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам.

Помимо этого, отмечается, что с сегодняшнего дня для коммерческих банков ликвидируется маржа в размере 4% при купле-продаже валюты.

Сообщения о намерении ЦБА снять маржу в размере +/-4% при установлении банками обменного курса по иностранным валютам появилась еще вчера после встречи председателя правления ЦБА Эльмана Рустамова с представителями коммерческих банков.

«На ней было заявлено, что лимит в 4% снимается. Отныне курс будет определяться соотношением спроса и предложения», — сообщил накануне источник «Интерфакса» на банковском рынке.

В январе 2016 года Центробанк определил маржу в размере +/-4% по обменным курсам, устанавливаемым банками.