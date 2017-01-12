Убийца посла России в Турции Мевлют Мерт Алтынташ, тело которого отказались забирать из морга его родственники, будет похоронен на безымянном кладбище, сообщает агентство Anadolu.

Источники агентства сообщили, что на данный момент решаются процедурные вопросы, связанные с похоронами. После окончания всех формальностей, тело террориста передадут местным властям для захоронения на безымянном кладбище.

Ранее сестра М.Алтынташа заявила, что семья отказывается забрать тело преступника. В соответствии с турецким законодательством, родные могли забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.