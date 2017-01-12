«Государство и его высшее руководство не хочет до конца рассказывать обществу о ряде готовящихся международных проектах, что является понятной позицией. Политика не требует раскрытия всего тайного. Что я имею в виду? По-моему, тезис президента о том, что если наши возможности в связи с реализацией проекта Южного газового коридора иссякнут, то мы можем быть вынужденно вовлечены в различные планы других государств, в различных столицах были подобные ожидания, значительно отличался от высказанных им ранее мыслей».

Об этом в интервью газете «Ени Мусават» заявил депутат Захид Орудж, комментируя выступление президента в ходе заседания Кабмина.

По его словам, азербайджанское общество может переживать различные социальные, экономические проблемы, трудности или же успех. «Но все должны принять тот факт, что государство, а конкретно его первое лицо, зная всю конфиденциальность, будто бы берет всю ответственность на себя. Принимает на себя все риски, давление, угрозы. В этом случае, когда народ Азербайджана ждет финансовой стабильности, коррекции курса маната, подходит к вопросам именно в этом контексте, видно, что в связи с нашей страной происходят более глобальные игры. С этой точки зрения, слова президента о выходе из кризиса означают политическую безопасность, наличие геополитического слоя».

Депутат также выделил слова президента о том, что самый большой удар по экономике Азербайджана нанес банковский сектор:

«После слов президента можно ожидать, что он дал особые распоряжения и рекомендации, о которых неизвестно. Проведенная 11 января руководством Центробанка встреча дает основания говорить о том, что банковский сектор тормозит проводимые в главных направлениях работы. Долгие годы все акцентировали внимание на монополию в импорте и экспорте, что отрицательно влияло на показатели Азербайджана на международной арене. Сейчас в этой сфере не осталось серьезных проблем. Любой человек может ввозить товары прозрачно, без монополии, без угроз, без необходимости считаться с кем-то. Но так как в нашей стране полностью не обеспечена финансовая стабильность, население без какого-либо субъекта предпринимательства заняло выжидательную позицию, выведя из оборота имеющийся у них резервный бюджет и реальные средства. Предприниматели тоже заняли выжидательную позицию. На этом фоне население пока не видит успеха от проведенных государством за последние 6 месяцев широкомасштабных мероприятий, реформ, программ по приватизации, и мне кажется, эта тенденция может продолжиться до середины 2017 года. Потом мы почувствуем положительные изменения. Тот факт, что на совещании господин президент особо отметил эти вопросы, заставляет задуматься, позитивный перелом может произойти еще раньше».

По словам Захида Оруджа, у государства имеются необходимые ресурсы для скорейшего восстановления финансовой стабильности:

«Государство обязательно должно оказывать помощь для оздоровления отношений между населением и банками. Мы должны открыто говорить об этом. Никто не собирается переживать из-за банков, но и не делает из них врагов. Всем известно, что главную гарантию всем крупным проектам дают банки. Господин президент управляет ситуацией в стране, хорошо знает реальность, я уверен, что у него имеются важные планы, и самое главное, ожидания общества направлены на Ильхама Алиева, являющегося первым лицом в стране. В 2017 году правительство будет работать в полную силу, новые реформы и шаги будут неизбежными».