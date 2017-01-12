Грузинская компания «Картули маткли» («Грузинская шерсть») отправила первую экспортную партию овечьей шерсти в Великобританию.

Шерсть — это первый продукт животного происхождения из Грузии, который попал на европейский рынок,— сообщает портал eugeorgia.info

Основатель компании Заур Кулиев сообщил в интервью Eugeorgia, что отправил своим британским партнерам — компании Curtis wool direct limited в качестве пробной партии 22 тонны шерсти.

До конца недели у него будет информация о полном объеме поставок на основании контрактного договора.

«Речь идет о 100-200 тоннах шерсти в месяц. Это довольно большой объем поставок, на этом этапе мы, наверное, даже не сможем обеспечить такие потребности в полной мере, — говорит Кулиев.

Заур Кулиев собщил, что британская компания по переработке шерсти готова купить 1 килограмм шерсти по цене от 0,90 — 1 доллар.

«Грузинская шерсть грубая и по сравнению с европейской стоит на 40% дешевле. Эту шерсть британцы смешивают со своей мягкой шерстью и используют для производства ковров и других изделий», — рассказывает Кулиев.

Комания «Картули маткли» покупает у грузинских фермеров шерсть по цене 50 тетри за килограмм.

«Это нормальная цена, хотя для подготовки полного заказа в Британию нам необходимо до 100 тысячи лари, которые не так легко получить. Государство, выдавая льготные кредиты, не предусматривает оборотные расходы, поэтому первые шесть месяцев нам придется трудно, а потом, мы надеемся, что сумеем мобилизовать средства, — заявляют в компании.

Компания «Картули маткли» недавно приобрела участок земли в поселке Лило близ Тбилиси, где с помощью зарубежных доноров был построен склад и смонтирован современный призводственный пресс.

Следует отметить, что разрешение на вывоз шерсти из Грузии в Евросоюз и Великобританию было получено после того, как Национальное агентство продовольствия Грузии провело ряд мероприятий для сближения законодательств и обеспечения стандартов.

После этого Евросоюз положительно оценил грузинскую государственную систему контроля и включил Грузию в перечень третьих стран, откуда разрешен экспорт на территорию Евросоюза.

«Для вывоза шерсти на рынок Евросоюза компаниям нужно отвечать соответствующим правилам, контроль этого процесса обеспечивает Национальное агентство продовольствия, которое дает соответствующую рекомендацию. Евросоюз выразил Грузии доверие и это станет большим стимулом для отрасли животноводства и увеличения экспортного потенциала грузинской шерсти», — заявил заместитель начальника Национального агентства продовольствия Михаил Сохадзе.