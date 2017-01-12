Азербайджанский видеоблогер Гусейн Азизоглы попал в больницу. Об этом сообщила мать блогера на его странице в Instagram.

По ее словам, у Гусейна серьезно нарушена нервная система после шквала критики, которой подвергся он за последние дни. Так, критики в оппозиционных группах в соцсети Facebook обвинили видеоблогера в резкой смене политических взглядов и поддержке политики властей.

В прошлом Азизоглу работал на оппозиционном интернет-телевидении Obyektiv TV – проекте Института свободы и безопасности репортеров.

В данный момент он находится под контролем врача отделения неврологии Клинического Медицинского Центра.