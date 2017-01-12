«Президент имел в виду владельцев и руководителей банков. Многие проводили безответственную и преступную кредитную политику. Фактически эти деньги были умышленно похищены из банков или же кредиты выдавались абы как, чем и привели банки к краху. В результате число проблемных кредитов увеличивается, вклады изымаются, кредитование уменьшается, экономический кризис углубляется. По этой причине в прошлом году закрылось 11 банков. С другой стороны, глава государства имел в виду и Центробанк, потому как именно он стоит во главе банковской системы, нанося удар по экономике своей денежной и курсовой политикой».

Об этом заявил в интервью РадиоАзадлыг эксперт по банковским вопросам Акрам Гасанов, комментируя заявление президента о том, что «самый большой удар по нашей экономике нанес банковский сектор».

Говоря о том, кто виноват в том, что банковский сектор нанес удар по экономике страны, эксперт сказал, что главные виновники, во главе с ЦБ, наши банкиры. В прошлом году и Палата по Контролю за Финансовыми Рынками присоединилась к этому списку, добавил он.

По его мнению, закрытие банков само по себе является в какой-то мере оздоровлением, потому что больные клетки ликвидировали.

«Однако это была половинчатая мера. Осталось еще много банков, которые должны быть закрыты. С другой стороны, напрямую оздоровить, то есть спасти какой-либо банк не удалось. Даже «Bank Standard» не смогли оздоровить, поскольку нет представления о реальном положении. А если и есть, то не желают это обнародовать, так как все это результат нечистоты на рук. В прошлом году кроме Джахангира Гаджиева никто наказан не был, хотя помимо Межбанка, крах потерпели такие крупные банки как «Bank Standard» и «Texnikabank» и это серьезно ударило по государству. Однако ни владельцы этих банков, ни управление к ответственности привлечены не были. Наоборот, некоторые как ни в чем не бывало работают в других банках. Не наказан никто из ЦБ, столь бездарно осуществлявший контроль. Надеюсь, что после этого призыва президента их привлекут к ответственности», — подчеркнул А.Гасанов.