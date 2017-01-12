Стабилизация цен на нефть ослабила давление на экономики и бюджеты 9 государств СНГ, однако прогноз кредитоспособности для региона является «негативным», говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service по странам СНГ.

По мнению аналитиков Moody’s, это обусловлено высоким уровнем долга в инвалюте.

«Государства СНГ справлялись с последствиями ценового шока на нефтяном рынке с помощью традиционной политики, в том числе введения плавающих валютных курсов, а также ужесточения бюджетной и кредитно-денежной политики. Это ограничило последствия падения цен на нефть и обеспечило большинству стран возможности для сдержанного улучшения ситуации в экономике в 2017 году. Тем не менее, макроэкономический прогноз остается слабым, и понижательные кредитные риски по-прежнему доминируют», – отметила вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.

Согласно прогнозам агентства, в этом году экономический рост в регионе достигнет 2%, в 2018-м ожидается 3%-ный рост. Геополитические конфликты также будут продолжать оказывать давление на экономику СНГ, в основном из-за влияния западных санкций в отношении России и конфликта на востоке Украины, всплеска противостояния между Азербайджаном и Арменией. Из девяти стран СНГ только Беларусь и Казахстан не вовлечены в военный конфликт или пограничные споры с соседом, напоминает Moody’s.