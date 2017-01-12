Фундамент азербайджано-иранского фармацевтического завода на территории Пираллахинского промпарка будет заложен 16 января.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Церемония закладки фундамента завода состоится 16 января. В ней примет участия иранская делегация во главе с министром кооперации, труда и социального благосостояния Али Рабии», — сказали в ведомстве.

В Азербайджане иранская делегация также проведет ряд встреч, на которых будут обсуждаться вопросы развития двусторонних связей.

Ранее со ссылкой на министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева сообщалось, что инвестиции в I этап строительства азербайджано-иранского фармацевтического завода оцениваются в $20,5 млн. На первом этапе планируется производить 84 наименования лекарственных препаратов, в частности таблетки и капсулы. На втором этапе планируется производство ампул и флаконов, на третьем — планируется расширить ассортимент антибиотиков.