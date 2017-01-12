Министерство обороны сообщает, что вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 35 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, в селе Азатамут Иджеванского района и в селе Айгепар Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли и Джафарли Газахского района и в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.