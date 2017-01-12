Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда начали визит в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, в ходе визита содокладчики оценят прогресс Азербайджана по выполнению им обязательств перед Советом Европы.

В Баку Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда планируют провести встречи с руководством Республики, в частности со спикером парламента, министрами юстиции и внутренних дел, главой Администрации Президента, Председателем Верховного Суда, Генеральным прокурором, председателем коллегии адвокатов, а также членами парламента, включая членов азербайджанской делегации в ПАСЕ, сообщает сайт организации.

Кроме того, содокладчики ПАСЕ планируют встретиться с представителями гражданского общества и внепарламентских оппозиционных партий.

Визит завершится 14 января.

Азербайджан является одним из девяти государств-членов Совета Европы, где осуществляется мониторинг ПАСЕ, включающий в себя постоянный диалог с властями, а также регулярные отчеты и периодические дебаты относительно прогресса государства в вопросе выполнения соответствующих обязательств, взятых перед Советом Европы.