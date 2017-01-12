Верховный суд Венесуэлы в среду опубликовал решение, в котором признал ничтожными последние действия оппозиционной национальной ассамблеи, а также разрешил главе государства Николасу Мадуро не выступить перед парламентом с ежегодным отчетом.

Как передает РИА Новости, на заседании 9 января парламент объявил президента оставившим пост из-за неисполнения обязанностей. Уже тогда верховный суд заявил, что национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения Мадуро.

По мнению верховных судей, все решения последних заседаний не имеют силы, так как парламент по-прежнему продолжает проявлять неуважение к исполнительной власти и нарушает установленные законом нормы своей деятельности.

В связи со сложившейся ситуацией суд разрешил Мадуро выступить с ежегодным отчетом о работе правительства в ближайшее воскресенье не перед депутатами парламента, а перед членами самого верховного суда.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент ранее обвинял оппозицию в попытке «парламентского переворота», а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства.