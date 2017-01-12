Зять грузинского президента Георгия Маргвелашвили — Миндия Гогочури — был ранен из огнестрельного оружия вечером в среду в центре Тбилиси.

Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

«В Миндию Гогочури, предположительно, попала одна пуля из огнестрельного оружия… Правоохранители перекрыли прилегающую территорию, на месте находятся бригады патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Миндия Гогочури доставлен в центр неотложной помощи республиканской больницы»,- сказано в сообщении.

Пока не уточняется, кто стрелял.

Телекомпания сообщает, что МВД уже возбудило уголовное дело по этому факту.