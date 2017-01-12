«Мы стремимся к решению транспортных проблем Нахчывана. Начала действовать железная дорога Нахчыван-Тебриз–Мешхед. В настоящее время мы работаем с Исламской Республикой Иран и Россией над транспортным коридором Север-Юг. Часть работ, касающаяся нашей стороны, уже завершена.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с педагогическим коллективом русской школы №3 города Нахчыван и представителями общественности города.

Глава государства отметил, что после того, как этот коридор полностью заработает, Нахчыван будет соединен железной дорогой с основной частью Азербайджана через Иран: «Мы хотим ускорить данный проект, чтобы это произошло как можно скорее. После этого производимые в Нахчыване товары без проблем будут поставляться на мировые рынки, что, конечно, создаст дополнительные возможности для людей».