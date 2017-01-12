В парламенте Турции произошла драка.

Как сообщает АПА, инцидент произошел во время обсуждения изменений в Конституцию страны.

Когда депутаты последовали в кабины для голосования, произошло противостояние между представителями правящей партии «Справедливости и Развития» (AKP) и оппозиционной «Народно-республиканской» партии (CHP).

В связи с дракой голосование прошло с задержкой. В итоге за принятие изменений проголосовал 341 народный избранник, 139 – проголосовали против. Согласно изменению, возрастной ценз на выборах в парламент снижен с 25 до 18 лет, а военнослужащие отныне не смогут выдвигаться кандидатами в депутаты.