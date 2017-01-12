Сотрудники Белого дома пакуют свои вещи в ожидании переезда, который состоится в конце следующей недели. Об этом сказал пресс-секретарь президента США Барака Обамы Джош Эрнест, передает РИА «Новости».

«Вещи уже начали паковать», — сказал Эрнест журналистам.

Он отметил, что некоторые сотрудники намерены посвятить упаковке вещей выходные с 14 по 16 января, в том числе федеральный праздник – День рождения Мартина Лютера Кинга.

По словам Эрнеста, члены аппарата Белого дома уже увольняются с работы. Он отметил, что в связи с этим в кафетерии в обед сократилась очередь.