В эфире телеканала «Аль-Джазира» был показан еще один репортаж об Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже предоставлена информация о туристических возможностях нашей страны. Было сообщено, что Азербайджан – край, расположенный на пересечении культур Востока и Запада, Азии и Европы. Для развития туризма в стране правительство Азербайджана осуществляет всесторонние программы. Автор также отмечает увеличение числа арабских туристов, посещающих Азербайджан в последнее время.

В репортаже отведено место мнению министра культуры и туризма Абульфаса Гараева. Министр отметил, что в нашей стране существуют специальные программы, поощряющие туризм в арабских странах, подчеркнул, что эти программы создают возможность для знакомства с красотой природы и различными культурными и историческими достопримечательностями нашей страны. Для арабских туристов организуются специальные туры в леса, реки и озера.

Автор подчеркивает, что в Азербайджане, обладающем живописной природой, благоприятным климатом, есть прекрасные исторические и культурные достопримечательности. Наша страна, которую называют точкой соприкосновения исламского и христианского миров, имеет большие туристические возможности.

В репортаже отражены отзывы арабских туристов. Они говорят, что выбрали Азербайджан из-за относительной дешевизны вследствие близости к их странам. Туристы отмечают высокий уровень обслуживания в Азербайджане, развитие страны с прекрасной природой, чистоту улиц, стабильность, царящую в стране.

Автор отмечает, что программы по поощрению туризма в Азербайджане уже дают свои плоды. В результате выполнения этих программ, особенно упрощения процедур по предоставлению визы, увеличилось число туристов, посещающих нашу страну. Правительство Азербайджана не скрывает потребность в инвестициях в этот сектор для развития туризма и приглашает инвесторов к вложению средств. В связи с этим им предоставляются льготы. Правительство стремится превратить Азербайджан в привлекательный край для туристов из всех стран.