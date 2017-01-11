

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия выступила агрессором в отношении Украины, захватив Крым, сообщает Gazeta.ru.

Об этом он заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

«Россия в настоящее время представляет угрозу, но она не непредсказуема в продвижении своих собственных интересов. Она вторглась на Украину, включая захват Крыма. Она поддерживает сирийские войска, которые жестоко нарушали законы войны», — сказал он.

По словам Тиллерсона, союзники США в НАТО правы в том, что обеспокоены такой угрозой. При этом он подчеркнул, что отсутствие лидерства со стороны Вашингтона стало причиной того, что Россия стала поступать так.

«Мы отправляли слабые или смешанные сигналы тревоги, которые превратились в зеленые огни», — пояснил Тиллерсон.

Кандидат на пост госсекретаря добавил, что Россия должна понести ответственность за свои действия.