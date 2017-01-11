Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд призвал к немедленному возвращению на родину останков азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на армяно-азербайджанской границе в декабре прошлого года.

Как передает АПА, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Т.Ягланда.

«Совет Европы хоть и не принимает непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но последовательно поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ. Нас беспокоят гуманитарные аспекты конфликта. Я знаю, что 29 декабря нарушение режима прекращения огня стало причиной человеческих жертв, и что армянская сторона продолжает удерживать тело убитого азербайджанского военного. Имея в виду исключительно гуманитарный характер этого вопроса, настоятельно призываю стороны уважать обязательства о прекращении огня и немедленному возвращению на родину останков азербайджанского военного в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Астраханской встрече на высшем уровне в 2010 году»

Отметим, утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений. В результате боевого столкновения без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу. Позже выяснилось, что солдат Гурбанов Чингиз Салман оглу погиб при пресечении диверсии, и его тело осталось на подконтрольной противнику территории. Для возвращения его тела Министерство обороны официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику. 9 января Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту также призвали к немедленному возвращению на родину останков азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на армяно-азербайджанской границе в декабре прошлого года.