Министерство иностранных дел Армении занимается вопросом российско-израильского блогера Александра Лапшина, который был задержан в Минске по запросу Азербайджана. Об этом в беседе с Tert.am сказал пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

Гражданин Израиля и России, 40-летний блогер Александр Лапшин, который долгое время ведет блог путешествий, за это время делал заметки о своих впечатлениях, размещал снимки, сделанные во время посещения около 120 стран, был задержан из-за визита в оккупированный армянскими войсками Нагорный Карабах.