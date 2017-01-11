Новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Россия не может быть причастна ко взлому серверов демократической партии, сославшись на то, что взломать компьютеры демократов могла любая другая страна, так как они совершенно не были защищены от кибератаки.
— Я думаю, что если бы у России что-то было, они бы обнародовали это. Думаю, если бы им удалось взломать сервер демократов, то они бы это опубликовали, — отметил Трамп.
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что набрал в свою команду только талантливых и успешных специалистов, которые смогут принимать верные решения, касающиеся экономических отношений Америки с другими странами.
— Я хочу пригласить в правительство самых лучших специалистов, в прошлом мы заключили плохие сделки, у нас были сотни миллиардов убытков в сделках практически со всеми странами. Мы перестали заключать выгодные сделки. Нам нужны талантливые успешные люди. Я горжусь составом кабинета министров, — сказал Дональд Трамп.
Он отдельно выразил своё глубокое уважение будущему госсекретарю США Рексу Тиллерсону.
— Я понимаю, что вы смотрите за тем, что происходит, я полагаю, что то, что делает и говорит Тиллерсон — это отличная работа. Многие люди не знают кое-чего о нём, он был замечательным прокурором. Тиллерсон отлично управлял ExxonMobil, он всегда держал руку на пульсе своего бизнеса, — добавил Трамп.
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он «не ведет никаких дел с Россией», однако надеется поладить с ее лидером Владимиром Путиным. Признание прозвучало в рамках большой пресс-конференции политика в Нью-Йорке.
– Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это. Россия может помочь нам в борьбе с ИГИЛ, – считает Трамп.
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп в ходе первой пресс-конференции после избрания на пост заявил, что намерен полностью передать свою компанию сыновьям — Дональду-младшему и Эрику.
— Дон и Эрик будут управлять моей компанией. Я уже подготовил все необходимые документы для передачи, — сказал Трамп.
Кроме того, избранный президент отметил, что он и сам может прекрасно управлять своей компанией и совмещать это с управлением целой страной, однако делать этого не будет и передаст её в руки своим сыновьям.
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и верит в то, что они поладят.
При этом Трамп отметил, что информация о предвзятом негативном отношении к России своей бывшей соперницы в президентской гонке Хиллари Клинтон — это не более, чем домыслы.
— Вы считаете, что Клинтон была бы более жесткой с Путиным, чем я? Я вас умоляю! — сказал Дональд Трамп.
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что серверы Демократической партии США никак не были защищены от взлома.
— Демократическая партия никак не была защищена от взлома. Она была открыта для него, — сказал Дональд Трамп.
Он также поблагодарил Россию и Владимира Путина за то, что они заявили о публикации фальшивых новостей в целом ряде СМИ.
— Путин и РФ заявили, что это фальшивые и сфабрикованные новости. Я очень благодарен, что они это сказали. Я думаю, что если бы у них что-то было, они бы обнародовали это. Думаю, если бы им удалось взломать сервер демократов, то они бы это опубликовали. Кибератаки — это плохо. Они не должны производиться, — отметил Трамп.
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В ходе первой части пресс-конференции прозвучали вопросы, касающиеся только отношений Трампа с Россией, в том числе о его отношении к хакерским атакам на американские серверы, в организации которых уходящий президент Барак Обама обвинил российские власти. «Я думаю, что это была Россия, но я думаю, что мы подвергаемся хакерским атакам и со стороны других стран. У нас много хакерских атак
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45-й президент США Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции после избрания поблагодарил ряд СМИ, которые отказались публиковать и распространять фальшивые новости о нем. В частности, речь идет о скандальном репортаже CNN о том, что у «российской разведки» якобы есть компромат на политика.
— Я хочу поблагодарить многие СМИ, которые присутствуют здесь сегодня. В последнее время ходит фальшивая информация, которая могла быть опубликована органами разведки. Данная информация оставляет очень серьёзный след. Такая информация не должна была быть написана и опубликована. Я хочу поблагодарить СМИ, которые выступили против этих фальшивых новостей, которые были опубликованы одним телеканалом и другими СМИ, — заявил Трамп.
Кроме этого, избранный президент Соединённых Штатов заявил, что поддерживает свободные СМИ, которые не распространяют ложную информацию и позиционируют себя как большие профессионалы, показывая свой высокий уровень.
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Сегодня, 11 января 2017 года, 45-й президент США Дональд Трамп дает первую пресс-конференцию после победы на выборах 8 ноября. Политик откровенно ответит на вопросы журналистов в Нью-Йорке.
Как ранее анонсировал его советник Шон Спайсер, Трамп настроен затронуть самый широкий круг тем: от его бизнеса и личной жизни до взаимоотношений с Россией и взглядов на развитие мировой экономики.