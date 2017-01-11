Новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Россия не может быть причастна ко взлому серверов демократической партии, сославшись на то, что взломать компьютеры демократов могла любая другая страна, так как они совершенно не были защищены от кибератаки.

— Я думаю, что если бы у России что-то было, они бы обнародовали это. Думаю, если бы им удалось взломать сервер демократов, то они бы это опубликовали, — отметил Трамп.

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что набрал в свою команду только талантливых и успешных специалистов, которые смогут принимать верные решения, касающиеся экономических отношений Америки с другими странами.

— Я хочу пригласить в правительство самых лучших специалистов, в прошлом мы заключили плохие сделки, у нас были сотни миллиардов убытков в сделках практически со всеми странами. Мы перестали заключать выгодные сделки. Нам нужны талантливые успешные люди. Я горжусь составом кабинета министров, — сказал Дональд Трамп.

Он отдельно выразил своё глубокое уважение будущему госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

— Я понимаю, что вы смотрите за тем, что происходит, я полагаю, что то, что делает и говорит Тиллерсон — это отличная работа. Многие люди не знают кое-чего о нём, он был замечательным прокурором. Тиллерсон отлично управлял ExxonMobil, он всегда держал руку на пульсе своего бизнеса, — добавил Трамп.