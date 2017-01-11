Как сообщили АПА в пресс-службе аппарата омбудсмена, в письме говорится, что утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана.
В результате отражения провокации без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу. Позже выяснилось, что тело солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу находится у противника.
Азербайджанская сторона для возвращения его тела официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику. Несмотря на это, тело нашего солдата до сих пор не возвращено.
Э.Сулейманова попросила Петера Маурера оказать содействие в возвращении тела солдата Ч.Гурбанова в рамках мандата МККК, согласно международному праву.