Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова направила письмо президенту Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру в связи с возвращением тела военнослужащего ВС Азербайджана Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего в ходе боевых действий по отражению очередной диверсии разведгруппы ВС Армении, предпринявшей попытку нарушить государственную границу Азербайджана 29 декабря 2016 года.

Как сообщили АПА в пресс-службе аппарата омбудсмена, в письме говорится, что утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана.

В результате отражения провокации без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу. Позже выяснилось, что тело солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу находится у противника.

Азербайджанская сторона для возвращения его тела официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику. Несмотря на это, тело нашего солдата до сих пор не возвращено.

Э.Сулейманова попросила Петера Маурера оказать содействие в возвращении тела солдата Ч.Гурбанова в рамках мандата МККК, согласно международному праву.