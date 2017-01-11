Армения пытается обосновать невозвращение тела азербайджанского военнослужащего, приводя не поддающиеся никакой логике причины, говорится в сообщении Госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, распространенном в среду.

Отмечается, что Госкомиссия высоко ценит усилия Международного комитета Красного Креста и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с возвращением на родину тела военнослужащего ВС Азербайджана Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего в бою, произошедшем при предотвращении провокационно-подрывной деятельности разведгруппы вооруженных сил Армении, пытавшейся нарушить государственную границу Азербайджана 29 декабря 2016 года.

В последние дни противоположная сторона в информации, распространяемой армянскими СМИ со ссылкой на официальные круги страны, пытается обосновать невозвращение тела азербайджанского военнослужащего, приводя причины, не поддающиеся никакой логике. Хотя Женевская конвенция от 12 августа 1949 года, к которой также присоединилась Армения и взяла на себя обязательство по выполнению вытекающих из нее требований, запрещает удерживать по какой-либо причине тела погибших.

Учитывая, что подобные случаи имели место и ранее, такой негуманный поступок, как длительное невозвращение тел погибших, превратился уже в тенденцию в этой стране, Госкомиссия призывает остановить антигуманную деятельность Армении и принять необходимые меры для соблюдения ею требований Женевской конвенции.

29 декабря прошлого года при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.