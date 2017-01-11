Во вторник, 10 января, в Сочи стартовал 28-й Международный фестиваль КВН «КиВиН – 2017», в котором принимают участие команды из различных государств, в том числе и команда из Азербайджана «Сборная Баку».

Наша команда уже долгие годы выступает в КВН и на днях с успехом участвовала в его юбилейном концерте в Кремлевском дворце. Несмотря на молодой состав сборная каждый раз на высоком уровне представляет Азербайджан и опережает многих участников КВН. Вчера наша команда отправилась в Сочи, чтобы вновь достойно выступить.

Но, как сообщают армянские СМИ, президент Международного союза КВН Александр Масляков пригласил на фестиваль еще и команду из Карабаха «С хлебом и солью». Это стало неожиданным поворотом для нашей страны.

За подтверждением данной информации Sputnik Азербайджан обратился в Телевизионное творческое объединение «АМиК», в котором, к сожалению, никак не прокомментировали эту информацию, лишь отметив, что если название команды из Карабаха есть в списке участников, то она точно принимает участие. В списке участников, выставленном на официальном портале КВН, название команды было указано.

Понятно, что любое состязание в рамках КВН – это в первую очередь культурное мероприятие, и очень прискорбно, что иногда в него вмешивают политику. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и на данный момент, хоть на оккупированных территориях Азербайджана и создано квазигосударство «НКР», однако ни одно государство, даже сама Армения, ни одна международная организация мира официально его не признали. Приглашение команды «НКР» на фестиваль вызвало бурю негодования в обществе Азербайджана. Насколько правильно участие команды из Карабаха в этом фестивале и как должна реагировать наша команда и соответствующие структуры на этот факт?

К сожалению, ни сама команда, ни депутаты Милли Меджлиса АР, к которым Sputnik Азербайджан обратился с вопросом, отказались комментировать эту информацию. Пресс-служба Министерства культуры и туризма АР отметила, что им ничего неизвестно по этому поводу и посоветовала обратиться в Министерство иностранных дел республики. В пресс-службе же МИД нам заявили, что они не занимаются этим вопросом и попросили вновь обратиться в Минкультуры.

Смелее всех оказался один из самых ярких участников ставшей уже легендарной команды КВН «Парни из Баку», заслуженный артист Азербайджана Таир Иманов, который выразил свою гражданскую позицию по этому вопросу.

«Как вы думаете, что может сказать по этому поводу человек, который является выходцем из Карабаха? Конечно же, я против того, чтобы они выступали на фестивале! Я полностью поддерживаю политику нашего президента Ильхама Алиева: все то, что касается сепаратистского режима – это грубое нарушение всех международных конвенций», — сказал Иманов.

Иманов считает, что «Сборная Баку» должна выразить свой протест на фестивале в Сочи. Артист отметил, что в таких ситуациях жалеет, что в живых уже нет легендарного капитана «Парней из Баку» Анара Мамедханова. Если бы он был жив, то подобного бы не случилось, так как Мамедханов был большим авторитетом не только в нашей стране, но и на всем пространстве международного КВН.

Иманов считает, что свою позицию по данному вопросу должны выразить все структуры, которые просто обязаны не молчать. А все заявления, которые прозвучат после турнира, будут напоминать «звук нагары после свадьбы».