Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в среду встретилась с делегацией во главе с государственным секретарем по вопросам развития и франкофонии министерства иностранных дел и международного развития Франции Жан-Мари Ле Гуэном.

Поприветствовав гостей в Азербайджане, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что этот визит внесет вклад в укрепление азербайджано-французских связей. Мехрибан Алиева с большим удовлетворением отметила, что сегодня двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией находятся на высоком уровне и охватывают многие сферы. Первая леди Азербайджана сказала, что налажено хорошее сотрудничество в сфере информационных технологий, космической и других сферах, французские компании успешно осуществляют деятельность в Азербайджане.

Президент Фонда Гейдара Алиева особо отметила связи в гуманитарной сфере, сказала, что в последние годы связи между Азербайджаном и Францией в этой сфере достигли нового уровня. Отметив в качестве одного из самых больших достижений в сфере образования между двумя странами начало деятельности в Баку Французского лицея и Французско-азербайджанского университета – UFAZ, Первая леди Мехрибан Алиева с удовлетворением сообщила, что в университете, который осуществляет прием по четырем специальностям, будет преподаваться и пятая специальность.

Отметив, что в последние годы между городами и регионами Азербайджана и Франции подписано 12 соглашений о побратимстве, президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что это будет служить развитию связей как в политической, экономической, так и в гуманитарной сферах. Первая леди Азербайджана сказала, что межпарламентские отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Как руководитель группы дружбы Азербайджан-Франция Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что возможно налаживание более тесного сотрудничества в этой области. Мехрибан Алиева рассказала о деятельности функционирующей во Франции Ассоциации друзей Азербайджана, отметила, что эта ассоциация вносит важный вклад в двустороннее сотрудничество.

Госсекретарь по вопросам развития и франкофонии министерства иностранных дел и международного развития Франции Жан-Мари Ле Гуэн высоко оценил деятельность президента Фонда Гейдара Алиева, сказал, что эта деятельность также является вкладом в развитие дружбы и сотрудничества с Францией. Гость особо отметил роль и поддержку Мехрибан Алиевой в том, что в Баку начал функционировать Французско-азербайджанский университет.