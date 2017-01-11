Мировое сообщество должно помочь урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Об этом посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Мэри Крофтс сказала на встрече в среду с вице-премьером Азербайджана, председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасановым, сообщили в комитете.

Посол выразила сожаление в связи с тем, что Армения сохраняет стаус-кво, подчеркнула, что Великобритания поддерживает мирное урегулирование конфликта.

В свою очередь, Али Гасанов сказал, что с помощью своих покровителей Армения продолжает оккупацию азербайджанских земель.

Он отметил наличие хороших связей между Азербайджаном и Великобританией, что в нефтяном и ненефтяном секторах Азербайджана функционирует около 1550 компаний из Великобритании, высоко оценил поддержку Великобритании в международных организациях справедливой позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту.

Премьер-министр довел до внимания посла недопустимость незаконных визитов и деятельности граждан и компаний Великобритании на оккупированных азербайджанских территориях, продажи во многих европейских странах, в том числе на Лондонской фондовой бирже, золота, незаконного вывезенного с рудника на оккупированных территориях Азербайджана и переработанного в Армении, и подчеркнул важность пресечения таких нелицеприятных фактов.

Вице-премьер напомнил, что Армения все еще игнорирует и не выполняет решения и резолюции, принятые международными организациями по освобождению оккупированных азербайджанских территорий и возвращению на родные земли беженцев и вынужденных переселенцев.

«Армения интенсивно нарушает переговорный процесс. Власти Армении не хотят решения конфликта, с помощью покровителей продолжают оккупацию наших земель и продолжают занимать деструктивную позицию. А мировое сообщество не оказывает никакого давления на страну-захватчика», — сказал Гасанов.

По его словам, за последние 20 лет Армения не достигла никаких успехов, экономическая ситуация в стране серьезно ухудшилась, страна-агрессор изолирована от международных и региональных проектов, реализуемых с участием Азербайджана.