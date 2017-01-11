Современная Россия фактически продолжает оставаться Золотой Ордой, а президент Путин – «последним ханом» этого государства, которое «должно вернуться в монгольскую империю с центром в Пекине.

Такое мнение высказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

По его словам, сегодня имеются признаки близкого развала российской «империи», связанной с «демографической и экономической экспансией монгольской империи». «Дальний Восток и Сибирь фактически уже являются колонией китайцев», — заметил политолог, информирует news.eizvestia.com.

В этом контексте он добавил: «Я говорю о Китае, а что, Северный Кавказ принадлежит России? По-моему, Россия проиграла там войну и платит дань Кадырову. И разве президент Татарстана не заявил две недели назад: «Хватит кормить Москву»?»

Таким образом, «Золотая Орда», как он называет современную Россию, «должна привыкать к тому, что она будет вынуждена вернуться в монгольскую империю с центром в Пекине», — предупредил Пионтковский.

Он убежден, что это — «логичная концовка для Московии».

«Как можно остановить развал государства?» — спросил журналист издания. «Никак. Путин – это последний хан Золотой Орды. Все эти его авантюры с Украиной и на Ближнем Востоке только подтверждают этот развал», — ответил политолог.

