Московский арбитраж зарегистрировал иск о признании банкротом Алекпера Исмаилова, говорится в документах суда.

Согласно материалам, соответствующий иск был подан в суд ООО «БМВ Банк». Пока он не принят к производству.

По данным РАПСИ, Алекпер Исмаилов является сыном обанкротившегося экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Напомним, что в конце августа 2016 года московский арбитраж по заявлению БМ-Банка (прежнее название Банк Москвы) ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова.

Как сообщалось ранее, банк требовал от господина Исмаилова возврата 286 млн долларов по кредитам, в которых господин Исмаилов выступал поручителем. Кредиты были выданы с 2012 года по февраль 2014 года компании «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Иски Банка Москвы к бизнесмену Мещанский суд удовлетворил 1 октября, причем фактически в полном объеме, лишь незначительно снизив сумму неустойки за просрочку.

В декабре совет директоров Банка Москвы перевел под свой контроль крупнейшие активы бизнесмена – ООО «Бизнес клуб «ТРОПИКАНО», ООО «ПРАГА- АСТ» (владеет рестораном «Прага») и ООО «РУСЛАЙН 2000». Согласно данным картотеки арбитражного суда, в отношении этих компаний поданы иски о банкротстве.

Напомним также, что в декабре прошлого года арбитражный суд Московской области по заявлению Бориса Зубкова признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Позже, в марте 2016 года, апелляция отменила это решение. Суд посчитал недоказанным факт передачи господином Зубковым 15 млн рублей господину Исмаилову и, собственно, саму причину возникновения задолженности.

Предприниматель Тельман Исмаилов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2009 году он столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива – Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.