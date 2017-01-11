Государственная дума РФ в первом, базовом чтении приняла изменения в 116-ю статью Уголовного кодекса, которые исключают из числа преступлений домашние побои. Законопроект представляла член Совета Федерации Елена Мизулина, сообщает РИА Новости.

Проект закона о декриминализации побоев членов семьи поддержали 368 депутатов, против высказался один человек. Если он будет принят, легкое рукоприкладство по отношению к домочадцам, если оно совершено впервые, будет считаться не уголовным преступлением, а административным правонарушением.

Документ предлагает наказывать действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья, обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года, а также административным арестом до шести месяцев. Сейчас за избиение близкого человека можно сесть на два года.

Как пояснила депутатам Мизулина, ее законопроект исправляет возникшую несправедливость, когда насилие в отношении членов семьи и других близких лиц наказывается строже, чем насилие по отношению к посторонним людям. При этом сенатор напомнила, что любое серьезное причинение вреда здоровью будет все так же квалифицироваться по уголовному кодексу.

Многие депутаты выразили обеспокоенность, что декриминализация побоев подстегнет домашнее насилие, пишет Znak.com. Например, единоросс Оксана Пушкина напомнила, что в России ежегодно 600 тысяч женщин подвергается домашнему насилию, причем каждая третья страдает от насилия регулярно.

Депутаты от КПРФ собираются ко второму чтению внести в законопроект поправки, сохраняющие уголовную ответственность за побои в отношении детей, беременных женщин, а также лиц, находящихся в беспомощном состоянии.