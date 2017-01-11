Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 12 января 2017 года установлен на уровне 1,7742 маната, сообщили в ЦБА.
Отметим, что по отношению к 11 январю курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 12 января 2017 года установлен на уровне 1,7742 маната, сообщили в ЦБА.
Отметим, что по отношению к 11 январю курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2017/01/11 17:21
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
24
Отныне курс будет определяться соотношением спроса и предложения
Агентство по авторским правам распространило очередное заявление об очередном воровстве армянами интеллектуальной собственности.
Президент Азербайджана встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики
«Россия не хочет новой эскалации нагорно-карабахского конфликта».
В Билясуварском районе женщина скончалась после родов.
В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления
Стала известная сумма, которая будет в этом году выделена из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на программу образования
В МДВ прокомментировали заявления блогера о пытках в полиции
11 января коммерческие банки страны резко снизили курс покупки валюты у населения.