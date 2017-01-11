Kurs-dollara-na-yanvar-2016-goda-prognoz

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 12 января 2017 года установлен на уровне 1,7742 маната, сообщили в ЦБА.

Отметим, что по отношению к 11 январю курс маната к доллару не изменился.