Former Soviet President Mikhail Gorbachev talks about politics and his days in power during a visit to the University of the Pacific McGeorge School of Law in Sacramento, Calif., on Wednesday, Oct. 26, 2005. Gorbachev reminised about the Cold War days with law students and faculty before a scheduled speech at a lecture series later in Sacramento.(AP Photo/Handout Steve Yeater-McGeorge School of Law)

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, недавно перенесший операцию, признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

В интервью ИА «Народные новости» экс-глава СССР сказал, что не может разговаривать из-за того, что его «не отпускают» проблемы со здоровьем.

Помощник Горбачева не стал комментировать эту информацию, заявив, что это «очень личное дело». При этом собеседник агентства отметил, что если сам Горбачев рассказал о плохом самочувствии, то это на самом деле так.

Ранее СМИ сообщили, что Михаила Горбачева выписали из больницы после установки кардиостимулятора, который ему поставили в ноябре. После операции 85-летний политик сообщил, что чувствует себя хорошо.