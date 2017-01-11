Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, недавно перенесший операцию, признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

В интервью ИА «Народные новости» экс-глава СССР сказал, что не может разговаривать из-за того, что его «не отпускают» проблемы со здоровьем.

Помощник Горбачева не стал комментировать эту информацию, заявив, что это «очень личное дело». При этом собеседник агентства отметил, что если сам Горбачев рассказал о плохом самочувствии, то это на самом деле так.

Ранее СМИ сообщили, что Михаила Горбачева выписали из больницы после установки кардиостимулятора, который ему поставили в ноябре. После операции 85-летний политик сообщил, что чувствует себя хорошо.