Первый час своего первого в 2017 году заседания Госдума РФ потратила на дискуссию о значении Февральской и Великой Октябрьской революций.

Тон задал спикер Вячеслав Володин, который начал свое вступительное слово с заявления о 100-летии «судьбоносных событий 1917, радикально изменивших политическую, экономическую, культурную, религиозную жизнь России».

«Память о тех драматических событиях не должна становиться дополнительным расколом нашего общества. Опыт революции учит тому, что, какими бы сложными не были социальные противоречия, их разрешение не должно происходить через конфронтацию», — сказал Володин.

Выступление спикера вдохновило лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он напомнил о том, что и президент РФ говорил о столетнем юбилее в своем послании.

«Великий Октябрь собрал распавшуюся империю, провел уникальную модернизацию, победил фашизм, прорвался в космос, создал ракетно-ядерный паритет. Если мы возьмем все лучшее от этой эпохи, мы достигнем больших успехов. Но наша задача соединить три эпохи. Святейший Патриарх Кирилл, выступая в Госдуме, просил нас соединить Святую Русь, Россию державную и советскую справедливость», — сказал Зюганов.

Он также заявил, что Гражданская война была «войной Великого Октября и либерального февраля». Это возмутило лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Предыдущий оратор заявил, что было столкновение между пролетарской и либеральной Россией. Так вот пролетарская Россия хочет быть либеральной, 100 лет мы не можем этого понять. Если мы будем бороться с богатыми, мы никаких вопросов не решим», — сказал Жириновский.

По его мнению, революции 1917 года случились потому, что в России была монархия.

«Сегодня это называется авторитарным режимом. Это Белоруссия, Северная Корея, Китай. Эти три страны не могут быть образцом. Не за ними пойдет человечество, а за либеральной Европой и за либеральной Америкой. Туда уехали лучшие люди России и не хотят возвращаться», — сказал Жириновский.

Источник: politnavigator.net