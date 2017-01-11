Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снимет маржу в размере +/-4% при установлении банками обменного курса по иностранным валютам, сообщил агентству «Интерфакс» источник на банковском рынке.

«Сегодня состоялась встреча председателя правления ЦБА Эльмана Рустамова с представителями коммерческих банков. На ней было заявлено, что лимит в 4% снимается. Отныне курс будет определяться соотношением спроса и предложения», — сообщил источник.

В январе 2016 года Центробанк определил маржу в размере +/-4% по обменным курсам, устанавливаемым банками.