Агентство по авторским правам распространило очередное заявление об очередном воровстве армянами интеллектуальной собственности.

Как сообщили АПА в агентстве, 8 января 2017 года в эфире передачи «Путешествие со вкусом» на телеканале Telekafe, посвященной «армянской кухне», произведение выдающегося азербайджанского композитора Алекпера Тагиева «Sən gəlməz oldun» звучало как фоновая музыка. Таким образом, создавалась иллюзия того, будто эта композиция принадлежит армянам:

«Произведение «Sən gəlməz oldun» одно из самых известных творений азербайджанского композитора Алекпера Тагиева, слова к этому произведению написала Медина Гюльгюн. 15 марта 1973 года это произведение было зарегистрировано в Агентстве по авторским правам (агентство тогда называлось отделом Всесоюзного агентства по авторским правам Азербайджанской Республики). Оно известно как азербайджанское произведение. Как видно по всем архивным документам авторами песни «Sən gəlməz oldun» являются азербайджанцы. Армяне, исполняя эту музыку, не указывают имена авторов и происхождение произведения, что является грубым нарушением международных правовых норм. Основное желание армян заключается в том, чтобы скрыть происхождение и автора мелодии, акцентируя внимание зрителя на исполнителях».

В агентстве заявили, что наследник Алекпера Тагиева, его сын Халиг Тагиев также сказал, что исполнитель Дживан Гаспарян разрешения на исполнение указанного музыкального произведения не получал: «Песня Алекпера Тагиева «Sən gəlməz oldun» известна не только в нашей стране, но и за ее пределами. Так мелодию этой песни незаконно использовали певица из Беларуси Татьяна Эдуардовна Липницкая, известная под псевдонимном «Бьянка» и певица из Узбекистана Оксана Владимировна Нечитайло, известная под псевдонимном «Согдиана». Тогда Агентство по авторским правам в рамках своих полномочий приняло меры для решения вопроса и провело переговоры с соответствующими органами Беларуси и Узбекистана.

На протяжении многих лет воруются, присваиваются и выдаются за армянские исконно азербайджанские музыкальные произведения, образцы фольклора и другое нематериальное культурное наследие. В пример можно привести попытки армян присвоить и выдать за армянские народные азербайджанские песни «Sarı gəlin», «Süsən-sünbül» и десятки других песен, азербайджанские танцы «Yallı», «Vağzalı», «Köçəri», «Uzundərə», «Mirzəyi», древние азербайджанские музыкальные инструменты (тар, балабан, зурна) и даже произведения известных азербайджанских композиторов — Узеира Гаджибекова, Гара Гараева, Фикрета Амирова. Та же тактика применяется в отношении песен современных азербайджанских композиторов. В связи с отмеченными фактами Агентством по авторским правам ведется борьба, и этот процесс продолжается. По каждому случаю воровства армянами проведены исследования, на основе исторических фактов Агентством подготовлены и распространены в средствах массовой информации подробные справки. Об этих случаях письменно уведомлена Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO)».