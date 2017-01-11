

В Чикаго президент США Барак Обама, полномочия которого заканчиваются 20 января, выступил с прощальной речью перед американским народом. В своем последнем выступлении он назвал главные угрозы американской демократии, подвел итоги восьмилетнего пребывания на посту главы государства, а также рассказал, за что благодарен американскому народу.

О своей благодарности американцам

«Мишель и я были очень тронуты всеми добрыми пожеланиями, которые мы получали в последние несколько недель. Но сегодня моя очередь благодарить вас. Вне зависимости от того, соглашались мы или нет, мои беседы с вами, американским народом — в гостиных и школах, на фабриках и заводах, в закусочных и на отдаленных военных постах — заставляли меня быть честным, вдохновляли меня и давали мне энергию двигаться вперед. Каждый день я учился у вас. Вы сделали меня лучше как президента, и лучше как человека».

Об американской идее

«Впервые я приехал в Чикаго в свои 20 с небольшим, когда я все еще пытался понять, кто я, и искал свою цель в жизни. Неподалеку от этого места расположен район, где в тени закрывшихся сталелитейных заводов я начал работать с церковными группами. На этих улицах я увидел силу веры и спокойное достоинство рабочих людей перед лицом проблем и потерь. Там я узнал, что перемены возможны только тогда, когда обычные люди вовлечены, задействованы и сообща требуют их. После восьми лет на посту президента я все еще верю в это. И это не просто моя вера — это сердце нашей американской идеи, нашего смелого эксперимента с самоуправлением. Это убежденность в том, что Создатель сделал нас равными и наделил неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью».

О передаче власти Трампу

«Через десять дней мир станет свидетелем символа нашей демократии. Это мирная передача власти от одного свободно избранного президента другому. Я пообещал избранному президенту Трампу, что моя администрация обеспечит наиболее гладкую передачу власти – то же самое сделал для меня президент Буш. Потому что главное, что мы должны сделать, это убедиться, что наши власти могу помочь нам решить многие проблемы, с которыми мы до сих пор сталкиваемся. Существуют вещи, которые мы должны сделать. И у нас есть все для решения этих задач. В конце концов, мы все еще самая богатая, могущественная и уважаемая нация на земле. Наша молодость, энергия, разнообразие и открытость, бесконечная способность идти на риск и изобретать заново означают, что будущее за нами. Но все это возможно будет реализовать только тогда, когда будет работать наша демократия».

О главных итогах президентства

«Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка обратит вспять рецессию и перезагрузит автомобильную промышленность, что страна столкнется с самым длинным периодом создания рабочих мест, что будет открыта новая глава отношений с народом Кубы, что ядерная программа Ирана будет закрыта без единого выстрела, что главный вдохновитель терактов 11 сентября будет убит, что мы обеспечить равные права для вступления в брак для всех граждан и гарантируем право на медицинское страхование еще 20 млн американцам, вы могли бы посчитать эти ожидания слишком завышенными. Но мы сделали все это. Это то, что сделали вы. Вы стали главной переменой. Америка стала лучше и сильнее с того момента, как мы начали».

Об экономическом неравенстве

«При всем прогрессе, которого мы добились, мы знаем, что этого недостаточно. Наша экономика не работает и не растет должным образом, когда некоторые процветают за счет растущего среднего класса и той лестницы, по которой люди хотят попасть в средний класс. Это проблема экономики. Но суровое неравенство губительно и для идеи нашей демократии. В то время как 1% владеет большей частью богатства и доходов, многие из наших семей во внутренних районах и сельских округах были оставлены позади. Уволенный фабричный работник, официантка или медработник, которые с трудом существуют и оплачивают счета, уверены, что игра ведется против них. Уверены, что их правительство служит только интересам сильных мира сего. Это рецепт цинизма и поляризации нашей политики».

О расовом расколе

«Если мы не будем создавать равные возможности для всех людей, то недовольство и разделение, которые тормозят наш прогресс, будут только обостряться в последующие годы. Это вторая угроза нашей демократии. И она так же стара, как наш народ. После того, как я стал президентом, велись разговоры о «пострасовой» Америке. Но это видение, хорошее само по себе, никогда не было реальностью. Расовый вопрос по-прежнему мощная и раскалывающая сила, которая существует в нашем обществе. Я живу достаточно долго, чтобы сказать, что сейчас дела в этой сфере обстоят лучше, чем 10, 20 или 30 лет назад, кто бы что ни говорил. Это не только статистика, об этом говорят настроения молодых американцев из всего политического спектра. Но мы не там, где должны быть. И большинству из нас нужно проделать большую работу <…> Одних лишь законов, чтобы преодолеть расовое неравенство недостаточно. Нужно изменить наши сердца».

О внешних угрозах и России

«Мы не способны отказаться от борьбы за демократию, права человека, права женщин и ЛГБТ во всем мире. Не имеет значения, насколько несовершенными являются наши усилия и насколько рациональным может выглядеть игнорирование этих ценностей, — так мы защищаем Америку. Борьба против экстремизма, ксенофобии, межконфессиональной вражды и шовинизма — это часть борьбы против авторитаризма и агрессии. Когда уважение к свободе и верховенству закону уменьшается в мире, вероятность войны в странах и между ними растет. В конечном счете под угрозой окажутся наши собственные свободы.

Так что давайте быть бдительными, но не бояться. Террористическая группировка «Исламское государство» будет пытаться убивать невинных людей. Но они не победят Америку, если мы не предадим нашу Конституцию и принципы. Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут достичь нашего влияния в мире, если мы не откажемся от своих принципах и не превратимся в еще одну большую страну, которая запугивает своих менее крупных соседей».

О жене и дочерях

«Мишель. Мишель Лавон Робинсон, девушка с Саус-Сайда. В течение последних 25 лет ты была для меня не просто женой и матерью моих детей, ты была для меня лучшим другом. Тебе досталась роль, о которой ты не просила. Но ты сыграла ее с изяществом, твердостью чувством стиля и юмором. Ты сделала Белый дом местом, которое принадлежит всем. Новое поколение устанавливает для себя более высокую планку, потому что ты стала для него ролевой моделью. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится.



Малия и Саша. В самых странных обстоятельствах вы смогли вырасти в удивительных девушек. Вы умные и красивые. Но что самое главное, вы добры, заболтивы и полны энтузиазма. Вы несли бремя внимания так легко! И из всего, что я сделал в жизни, я больше всего горжусь тем, что я ваш отец».

О своей просьбе к американцам

«Американские сограждане, для меня было главной честью в жизни служить вам. Я не остановлюсь. На самом деле, я буду с вами, как гражданин, до конца своих дней. А сейчас, неважно, молоды ли вы или молоды в сердце, у меня к вам одна последня просьба в качестве президента. Это то же самое, о чем я вопросил вас, когда вы дали мне шанс восемь лет назад. Я прошу вас верить. Не в моей возможности вызвать изменения, но в вашей. Я прошу вас держаться той веры, которая заключена в наших главных документах. Прошу верить в идеи, которые шептали рабы и боровшиеся за их права. Верить в дух, воспетый иммигрантами, поселенцами и теми, кто выступал за справедливость. Верить в убеждения людей, которые перенесли наши флаги с поля боя на поверхность Луны, в убеждения всех тех американцев, чья история еще не написана. Мы можем. Мы сделали это. Мы можем. Спасибо. Благослови вас Бог. И благослови Бог Соединенные Штаты Америки. Спасибо».

Источник: Дождь