Объявление президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» — правильный и необходимый шаг, который вызовет резонанс не только в исламском, но и во всем мире, сказал в среду Trend председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, если учесть, что проводимой политикой Азербайджан объединил все религиозные конфессии и все нации, а также то, что исламский мир переживает самый сложный и самый проблематичный период, то объявление 2017 года «Годом исламской солидарности» — очень логичный шаг с точки зрения превращения Азербайджана в примиряющую силу в исламском и в целом во всем мире.

«Также в этом году в Азербайджане будут проведены Исламские игры солидарности. Более того, нельзя забывать, что прошлый, 2016 год, был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма». Слова, прозвучавшие в последнем выступлении президента Азербайджана, не случайны, и считаю, что это поднимет на новую, более высокую ступень весь исламский мир», — сказал глава комитета.

Президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об объявлении 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности».