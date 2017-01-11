«Россия не хочет новой эскалации нагорно-карабахского конфликта».

Об этом АПА сказал член Комитета по международным делам Госдумы России, депутат от партии «Единая Россия» Сергей Железняк.

Он отметил, что Россия провела большую работу в связи с политическим урегулированием конфликта.

Хотя депутат не разъяснил, какая именно работа была проведена, он отметил, что во время столкновений в Нагорном Карабахе в апреле минувшего года прекращение огня и остановка кровопролития были достигнуты благодаря усилиям России: «Я уверен, что все здравомыслящие политики в Азербайджане и Армении понимают, что такие конфликты должны решаться исключительно политическим путем. В апреле очень опасный этап этого конфликта был предотвращен благодаря важным дипломатическим шагам российской стороны. Россия стала платформой, на которой руководство Азербайджана и Армении пришли к соглашению о возобновлении действия режима прекращения огня. Я уверен, что если бы не Россия, в этом столкновении погибли и пострадали бы еще больше людей. Поэтому Москва не хочет, чтобы стороны прибегали к оружию».

На вопрос, связанный с беспокойством азербайджанской стороны в связи с созданием объединенной группировки войск Россия-Армения, С.Железняк ответил так: «Создание этой группировки носит оборонительный характер. Она создана с целью обеспечения национальной безопасности России за пределами страны. Уверен, если никто не будет нападать на Россию и Армению, то необходимости в этой группировке войск не будет. Таким образом по поводу создания объединенной группировки войск Россия-Армения беспокоиться не стоит, для этого нет никаких оснований».

Комментируя сообщения о предоставлении Россией Армении ракетного комплекса «Искандер», российский политик сказал, что основной вопрос заключается не в том, какое оружие было продано: «Как вам известно, мы сотрудничаем со многими странами мира в военно-технической сфере. Сотрудничество с Азербайджаном и Арменией в этой области находится на высоком уровне. Мы осуществляем военно-техническое сотрудничество в основном с целью развития нашего военно-промышленного комплекса. Всем хорошо известно, что стреляет не оружие, а люди. То есть, оружием управляют люди. В рамках Организации договора о коллективной безопасности и других международных организаций Россия настаивает на прекращении всех существующих конфликтов и поиске решения проблем политическим путем».