В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на закрытом для прессы процессе под председательством судьи Габиба Гасанова, дали показания, признанные потерпевшими по делу, бывшие председатели муниципалитета поселка Баладжары Ильхам Халилов и Эльман Салманов.

Адвокат Акифа Човдарова Садиг Расулов сообщил журналистам, что в показаниях Ильхама Халилова есть противоречия:

«Сначала он говорил, что позвонил председателю Бинагадинского муниципалитета Эльману Салманову и сообщил, что в МНБ требуют деньги. А на суде заявляет, что и Элман Салманов позвонил ему и сказал, что его вызывали в МНБ и требовали деньги. Идьхам Халилов сообщил, что передал деньги А.Човдарову на 4 этаже здания МНБ. Однако в то время служебный кабинет А.Човдарова находился на 1 этаже. Ильхам Халилов говорит, что передал остаток суммы в служебной машине А.Човдарова. Но у А.Човдарова в то время не было служебного автомобиля. Ильхам Халилов на следствии сообщил, что А.Човдаров угрозами вымогал у него деньги. Но на суде сказал, что ему угрожал Адиль Ягубов. Другой председатель муниципалитета Эльман Салманов опроверг в суде показания Ильхама Халилова. Эльман сообщил, что Ильхам Халилов сказал ему: «если я не отдам 150 тысяч манатов, то мне на голову оденут мешок»».

Эльман Салманов сообщил журналистам, что Ильхам Халилов сказал ему, что в МНБ у него требуют деньги, поэтому он дал ему 150 тысяч манатов: «У нас была одна машина, продали ее и отдали деньги. Я не видел Акифа Човдарова. На суде Акиф Човдаров сказал мне, что если было такое, то почему я не сообщил аксакалу Бинагади про проблему? Я ничего не сказал. Кому-то ведь не расскажешь все, что связано с делом…»