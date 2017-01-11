Блогер Мехман Гусейнов, задержанный сотрудниками полиции Насиминского РУП и оштрафованный на 200 манатов по статье 535.1 Кодекса об административных проступках, после своего освобождения из зала суда в интервью журналистам обвинил сотрудников правоохранительных органов.

Блогер заявил, что подвергся пыткам в полиции после незаконного задержания в центре города.

«На меня напали человек 8, заклеили рот, надели на голову мешок, пытали электрошокером и запихали в машину. По дороге меня были и я чувствовал, что из носа идет кровь. Они видимо надеялись, что я стану умолять и просить о пощаде, но я этого не сделал. Меня привезли куда- то, всячески издевались и оскорбляли. Я им заявил, что бы вы со мной не сделали, я от своей работы не откажусь», — сказал он.

Комментируя обвинения блогера замначальника пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил сайту Modern.az, что слова Мехмана Гусейнова являются ложью:

«В органах полиции не избивают людей и не бьют их элетрошокером. Мехман Гусейнов все это выдумал, это сказки и клевета».