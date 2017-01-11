11 января коммерческие банки страны резко снизили курс покупки валюты у населения.

Так, большинство банков, которые вчера покупали доллар за 1,83-1,84 маната, сегодня снизили курс покупки до 1,77-1,78 манат.

При этом Центробанк Азербайджана не изменил курс доллара на 11 января, оставив его на уровне 1,7742 манат, пишет Туран.

Комментируя происходящее, экономист Натиг Джафарли отметил, что решение банков связано с валютным аукционом 10 января.

«Обычно на аукцион выставлялось 30-40 млн. долларов, а 10 января было предложение в 5-6 раз больше, но точная цифра неизвестна», — сказал Джафарли.

Экономист отметил, что рост предложений валюты на аукционе это правильное решение.

«Восстановление продажи валюты уменьшит ажиотаж, ослабит черный рынок и успокоит предпринимателей и население»,- считает эксперт.

Джафарли отметил, что вместе с курсом покупки, банки должны были снизить и курс продажи доллара.

«Банки пытаются выжать максимум от валютных операций, используя маржу в 4%. Однако для полного устранения черного рынка следует снизить и курс продажи валюты», — сказал он.

По его словам, на ситуацию повлияло и решение властей о трансферте из Госнефтефонда в Центробанк 7,5 млрд. манат.

Это позволит Центробанку участвовать в валютных операциях.