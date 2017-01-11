Грузинская сторона и «Газпром экспорт» оформили новое соглашение, согласно которому Грузия будет получать денежную компенсацию за транзит российского газа в Армению.

Как передает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер, министр энергетики страны Каха Каладзе.

Накануне в Минске состоялась третья по счету встреча Каладзе с руководством «Газпрома». Стороны вели работу над заключением нового соглашения, по которому стороны либо должны были перейти на финансовую оплату за транзит, либо сохранить прежние условия сделки, и Грузия бы продолжала получать 10% от общего объема поставок российского газа в Армению. Как отмечал ранее Каладзе, позиция Грузии заключается в том, что в случае перехода на финансовую выплату за транзит газа Грузия должна получить аналогичную выгоду, выраженную в денежном эквиваленте.

Ранее «Газпром экспорт» сообщил, что сделал Грузии пакетное предложение по транзиту российского газа в Армению и поставкам газа в Грузию.

«В результате нескольких раундов переговоров с «Газпром экспортом», учитывая существующие обстоятельства, мы смогли согласовать оптимальное предложение. Правительство обсудило данное предложение и решило оформить соглашение. Согласно договору, зависимость Грузии от российского энергоносителя не растет, меняется лишь форма оплаты, что подразумевает переход на финансовую выплату за транзит газа в Армению. Что касается транзитной стоимости, она будет одной из самых высоких среди стран Европы», — заявил Каладзе журналистам после правительственного заседания в среду.

По словам Каладзе, соглашение оформляется на два года и в случае необходимости, во время сезонного дефицита, Грузия сможет получить дополнительные объёмы газа по сокращенным ценам – за 185 долларов, вместо 215. Ранее соглашения оформлялись на год.