Кража внушительной даже по нынешним временам суммы в манатах стала основанием для возбуждения уголовного дела Главным управлением по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД АР. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Главном управлении полиции города Баку.

Известно, что в полицию обратился владелец оптовой торговой фирмы ООО Foodini, житель Абшеронского района Билалов Эльчин Парапел оглу, 1961 года рождения. Мужчина показал, что с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года в его компании, расположенной в поселке Бибиэйбат, была совершена кража товаров аж на 700 тысяч манатов. В совершении преступления предприниматель подозревает своего бывшего оператора, жителя Хачмазского района Шабанова Наримана Кямал оглу, 1987 года рождения.

По словам потерпевшего, он подозревает, что Шабанов оформлял продукты питания на клиентов, продавал их, а деньги присваивал себе. Однако, Шабанов пока не задержан, поскольку вина его не доказана.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 177 (кража) Уголовного кодекса АР.