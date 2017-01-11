Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики «О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации,SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах. Об этом сообщили Report из поисково-спасательного штаба.

По информации, члены семей пропавших без вести нефтяников побывали в штабе для ознакомления с ходом поисково-спасательных работ.

В штабе сообщили, что мобилизованы все силы для скорейшего нахождения пропавших нефтяников с привлечением ведущих специалистов МЧС, МО, ГПС, Государственной морской администрации,SOCAR и Каспийского пароходства, а также современной материально-технической базы.

Начальник Государственной морской администрации отметил, что с учетом погодных условий, скорости и направления ветра и подводного и надводного течения, принято решение о расширении зоны поисков. Поисково-спасательные операции охватывают территорию длиной 165 км и шириной 135 км.

Члены семей пропавших нефтяников стали свидетелями проведения интенсивных поисково-спасательных операций с привлечением 44 кораблей и плавающих средств, 6 вертолетов, а также более 700 сотрудников, включая водолазов Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR, 191 человека личного состава N-ой воинской части министерства обороны, проведения на территории, где обрушилась эстакада, круглосуточного видеонаблюдения с помощью установленных на суднах “Мамед Сулейманов” и “Тебриз Халилбейли” телеуправляемых подводных аппаратов ROV.