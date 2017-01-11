Экс-начальник Главного следственного управления МНБ, генерал Мовлам Шихалиев допрошен по делу МНБ. Как передает Qafqazinfo, Мовлам Шихалиев был допрошен по делу своего бывшего сотрудника Вюсала Алекперова. В то же время уголовное дело Мовлама Шихалиева было выведено в отдельное производство.

Один из потерпевших Низами Казимов обратился в правоохранительные органы с жалобой о том, что Вюсал Алекперов вымогал у него 3 миллиона манатов. Когда он обратился к его начальнику Мовламу Шихалиеву, то генерал посоветовал ему заплатить эти деньги, пригрозив арестом на 12 лет.

В своих показаниях Мовлам Шихалиев заявил, что Низами Казимов проходил потерпевшим по делу в отношении должностных лиц «Техникабанка» и он лично с ним не встречался.

В настоящее время Шихалиев находится под домашним арестом, информирует Вести.аз