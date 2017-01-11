Баку на инаугурации избранного президента США Дональта Трампа будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Об этом сообщает Qafqazinfo.

Согласно дипломатическим протоколам США, государствам не отправляется официальное приглашение для участия в церемонии инаугурации Дипломатический представитель каждой страны в США приглашается на инаугурацию.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Церемонию традиционно посещают бывшие президенты страны. В этот раз участие уже подтвердили 42-й президент США Билл Клинтон и кандидат на выборах президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. На инаугурацию приедут 43-й президент США Джордж Буш-младший и его супруга Лора Буш, а также 39-й президент Джимми Картер. Джордж Буш-старший не приедет на инаугурацию по состоянию здоровья.